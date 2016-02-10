أرقام في الجول – الأهلي استغل ما لم يتعلمه الزمالك من أخطائه

هل درس الزمالك منافسه الأهلي جيدا وعرف أكثر الفترات التي يكون فيها نشطا في الحالة الهجومية وضعيفا في الناحية الدفاعية؟

الأهم من ذلك هل عرف الزمالك كيف يحصن نفسه دفاعيا بشكل جيد في أضعف فتراته مع معرفة نقاط قوته وسلبياته هو وخصمه؟ الإجابة لا.

وكان Filgoal.com قد نشر قبل لقاء القمة إنفوجرافيك يوضح كيف ومتى يسجل كل من الأهلي والزمالك أهدافهما، وما هي أضعف فتراتهما الدفاعية.

وما حدث في القمة بفوز الأهلي بهدفين دون رد يوضح أن الزمالك لم يدرس منافسه جيدا.

كيف يسجل الأهلي ويستقبل الزمالك الأهداف

قبل لقاء القمة الأهلي كان قد سجل 26 هدفا منهم ستة أهداف وحدهم من تصويبات، وذلك بعد تسجيله لـ13 هدفا من كرات عرضية.

في المقابل الزمالك كان قد استقبل 10 أهداف ثلاثة منهم جاءوا عن طريق التسديدات.

وهنا لم يستطع الزمالك أن يطلب من لاعبي خط الوسط التكتل مع زملائهم في الدفاع لمنع الأهلي من التسديد وهو ما حدث في هدفي إيفونا وعمرو جمال.

وقت قوة الأهلي وضعف الزمالك

الأمر الثاني الذي لم يدرسه الزمالك هو أن الأهلي في الشوط الثاني قوي جدا هجوميا، فمن 26 هدفا سجلها الفريق الأحمر قبل الدربي منهم 16 هدفا جاءوا كلهم في النصف الثاني من مبارياته.

وخلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني سجل الأهلي أربعة أهداف، وهو ثاني أقوى فتراته الهجومية في النصف الثاني من مبارياته بعد الرابع السادس أي من الدقيقة 76 لـ90 وجاء هدف إيفونا في الدقيقة 56، بينما سجل عمرو جمال في الدقيقة 88.

في الناحية الأخرى الزمالك استقبل 10 أهداف قبل مواجهة غريمه التقليدي أربعة منهم وحدهم جاءوا في أول ربع ساعة من الشوط الثاني وفي ظل قوة الأهلي في تلك الفترة فقد نجح الأخير في التفوق.