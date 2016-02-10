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طبيب الأهلي لـ في الجول: رباعي الفريق يعاني من الإجهاد.. لن يغيبوا عن لقاء الجيش

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طبيب الأهلي لـ في الجول: رباعي الفريق يعاني من الإجهاد.. لن يغيبوا عن لقاء الجيش طبيب الأهلي لـ في الجول: رباعي الفريق يعاني من الإجهاد.. لن يغيبوا عن لقاء الجيش

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول بالأهلي إن رباعي الفريق أحمد فتحي وحسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد يعانون من حالة إجهاد تسببت في غيابهم عن مران اليوم الأربعاء.

وكان الرباعي قد غاب عن مران الأهلي التالي لمباراة القمة أمام الزمالك، وخاضوا تدريبات استشفائية.

وأضاف لـFilGoal.com "يوم الخميس سنرى حالتهم، ربما يستكملون الاستشفاء وربما يشاركون في المران الجماعي غدا.. سنرى".

ولكنه أكد "إلى الآن لن يغيب أي منهم في مباراة الطلائع".

ويستضيف الجيش الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري يوم السبت المقبل.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 38 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك ومصر للمقاصة، فيما يحتل الجيش المركز الـ13 بـ20 نقطة.

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