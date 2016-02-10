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' المهدئات ' سبب غياب محمود طاهر عن مباراة القمة

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' المهدئات ' سبب غياب محمود طاهر عن مباراة القمة ' المهدئات ' سبب غياب محمود طاهر عن مباراة القمة

اضطر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي لعدم حضور مباراة القمة أمام الزمالك أمس الثلاثاء بملعب برج العرب لأسباب صحية.

وكشف شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى أن طاهر فضل متابعة المباراة بمنزله، وكان على تواصل دائم للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف شمس عبر قناة ناديه:"محمود طاهر يتناول بعض المهدئات، لأنه لا يتحمل الضغط العصبي للمباريات، حتى لو اضطر لمشاهدتها خارج الملعب".

وحضر محمود طاهر إلى مقر النادي اليوم الأربعاء، وشاهد أجزاء من مران الفريق، وهنأ اللاعبين على الفوز بلقاء القمة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، بينما بقى الزمالك في المركز الثاني برصيد 31 نقطة بنهاية الدور الأول للدوري.

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فيديو اليوم السابع

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