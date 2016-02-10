ضبط طالب أثناء ترويجه المخدرات بجوار إحدى المدارس الثانوية بالوادى الجديد‎

ألقى ضباط مباحث مركز الخارجة بالوادي الجديد، الأربعاء، القبض على طالب أثناء ترويجه لمخدر الحشيش بجوار إحدى المدارس الثانوية التجارية بالمدينة.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث قسم الخارجة بضبط “أحمد ” 18 سنة طالب بالثانوى الصناعى، ومقيم الخارجة، وبحوزته 9 قطع حشيش، ومبلغ ​مالي​​ ​وهاتف محمول، أثناء قيامه ​بالترويج للمخدرات ​بجوار مدرسة الثانوية التجارية بحي المروة بمدينة الخارجة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر رقم 690 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016م، وأحيل المتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات​ .​