أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد حجازي يتحدث لـ في الجول عن: سعادة ' شخصية ' بعد الفوز على الزمالك

Google+ Print
أحمد حجازي يتحدث لـ في الجول عن: سعادة ' شخصية ' بعد الفوز على الزمالك أحمد حجازي يتحدث لـ في الجول عن: سعادة ' شخصية ' بعد الفوز على الزمالك

تحدث أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي عن "سعادته الشخصية" عقب فوز فريقه أمام الزمالك في قمة الدوري.

الأهلي فاز على الزمالك بثنائية مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري. في لقاء شهد تألق حجازي في خط الدفاع.

وقال أحمد حجازي لـFilGoal.com: "على المستوى الشخصي أشعر بسعادة كبيرة بعد الفوز على الزمالك".

وأوضح "لم أخسر أمام الزمالك، لقد شاركت مرتين مع الأهلي في القمة، في لقاء السوبر ولقاء الدوري وحققنا الانتصار وأتمنى الاستمرار على ذلك وتحقيق الألقاب".

وأكمل حديثه قائلا: "لعبنا على تحقيق الانتصار منذ البداية من أجل توسيع الفارق مع الزمالك. ونحن سعداء لأننا فعلنا ذلك".

صفحة وانتهت

وأشار حجازي إلى أن "المباراة صفحة وانتهت".

وتابع "أغلقنا صفحة القمة الآن. وكل تركيزنا ينصب على المباريات المقبلة للفريق".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "الدوري ما زال طويلا".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة بفارق 7 نقاط عن الوصيف الزمالك ومصر للمقاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع