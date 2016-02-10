عضو مجلس إدارة الأهلي: طموحنا ليس استعادة بلقب الدوري فقط.. وكرة القدم أولويتنا

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المُعيين أن "طموح مجلس الإدارة ليس استعادة لقب الدوري فقط بل الفوز بدوري أبطال إفريقيا والعودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية".

الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل لاشيء في قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وعن المباراة قال عماد وحيد: "الأداء الرجولي عادة لاعبي الأهلي على مدار الأجيال. دائما في الأوقات الصعبة يظهر معدن الرجولة والكل على قدر المسؤولية".

وأضاف "الفوز على الزمالك يمنح الأهلي فرصة أفضل لاستعادة لقب الدوري".

وأردف في تصريحات للصحفيين "الدوري ما زال طويلا ولابد من زيادة الجهد والتركيز. فطموحنا ليس استعادة لقب الدوري فقط بل الأهم هو الفوز بدوري الأبطال والعودة إلى كأس العالم للأندية".

مجلس الإدارة وكرة القدم

وأشار عماد وحيد إلى أن "مجلس إدارة الأهلي يعطي ملف كرة القدم الأولوية دائما. ولقد تعرضنا للكثير من الظلم بالاعتقاد أن ملف كرة القدم لم يأخذ الاهتمام الكافي. وهذا ليس له أساس من الصحة".

وأكمل حديثه قائلا: "مجلس الإدارة نجح في تحقيق المعادلة الصعبة في وقت قياسي، لاسيما أن الأهلي في حاجة لبناء فريق جديد وهذا يحتاج إلى وقت والدعم المالي. والآن أصبحنا نمتلك فريقا يضم كوكبة من النجوم".

وأتم "كرة القدم هي التي صنعت جماهيرية الأهلي. وهي الأولوية لنا".