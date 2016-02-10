أحمد مجاهد: اتحاد الكرة لا يقول ' شكل للبيع ' .. ولابد أن يشعر الحكام بدعمنا

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إنه ومجلسه لا يبحثون عن المشاكل ولا يقولون "شكل للبيع" على حسب تعبيره.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة (الحياة): "حدثت أمور عديدة قبل لقاء القمة مثل هجوم المستشار مرتضى منصور علينا والمشاكل بينه وبين أولتراس وايت نايتس.. لكن في النهاية المباراة خرجت بشكل رائع".

وأضاف "الاتحاد لا يبحث عن المشاكل، ولا نقول (شكل للبيع).. يجب أن يحترم جميع أطراف المنظومة بعضهم البعض حتى لا تتكرر تلك المشاكل".

وأردف "أود أن أكون واضحا.. أنا أتحدث عن المستشار مرتضى منصور، لابد أن تجلس لجان اتحاد الكرة مع المجلس ونرى حلا في هذا الأمر".

وأتم "لا يمكن أن يستمر مسؤولو الأندية في الهجوم الدائم على لجنة المسابقات ولجنة الحكام.. على الحكام أن يشعروا بدعم الاتحاد واللجان حتى يستطيعوا واجباتهم".