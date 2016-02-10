الأهلي: زيزو مستمر في حالة واحدة.. ونعاني من أزمة الملعب

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للفريق قد يستمر في منصبه لنهاية الموسم في حالة واحدة.

وتولى زيزو مسؤولية الإدارة الفنية للأهلي بشكل مؤقت خلفا لجوزيه بيسيرو الذي رحل لتدريب بورتو البرتغالي.

وكان زيزو قد أكد عقب الفوز في القمة على الزمالك بهدفين دون رد أن هناك اجتماعا يوم الأربعاء مع إدارة الأهلي لتحديد مصيره سواء بالبقاء في منصبه لنهاية الموسم أو بالتعاقد مع مدرب آخر.

وتحدث عبد الوهاب لقناة "الحياة 2" قائلا:"لا يوجد أي مانع بالطبع في مسألة استمرار زيزو".

واستدرك"سيكون هناك اجتماعا بين زيزو بصفته رئيس قطاع الكرة والإدارة لبحث كل الأمور وهو أيضا لديه العديد من المهام في قطاع الكرة ككل وليس الفريق الأول فقط".

وواصل"إذا لم يكن هناك مدربا جيدا يكون على قدر طموحات الأهلي نستطيع استقدامه والتعاقد معه، فمن الممكن أن يستمر زيزو لنهاية الموسم وذلك بعد التشاور بينه وبين محمود طاهر رئيس النادي".

وتطرق عضو مجلس إدار الأهلي في الوقت ذاته لأزمة الملعب التي يعاني منها الأهلي قبل خوض أي مباراة له في الدوري.

وكان الأهلي من المفترض أن يلاقي طلائع الجيش لحساب الجولة 18 من الدوري المصري يوم السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي قبل أن يتم نقله للسويس.

وأكمل"نحن لعبنا في كل ملاعب مصر تقريبا، نحن حددنا في وقت سابق ثلاثة ملاعب هي برج العرب والقاهرة والدفاع الجوي لخوض مبارياتنا عليها".

وأتم"نحن نحاول أن نساعد الجميع لكن نريد أن نعرف ملعب محدد لنا حتى نهاية الموسم فنحن لا نعرف أين سنواجه المصري حتى الآن".