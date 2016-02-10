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عضو إدارة الأهلي: باقي مباريات الدوري بنفس أهمية القمة

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عضو إدارة الأهلي: باقي مباريات الدوري بنفس أهمية القمة عضو إدارة الأهلي: باقي مباريات الدوري بنفس أهمية القمة

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن الفريق لم يضمن الفوز بلقب الدوري رغم الفوز على الزمالك 2-0 في مباراة القمة.

ووسع المارد الأحمر بهذا الفوز الفارق مع منافسه التقليدي إلى سبع نقاط، حيث يتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 38 نقطة.

وصرح عبد الوهاب عبر قناة (الحياة 2):"لدينا مباراة مهمة للغاية أمام الجيش يوم السبت المقبل، فهي بثلاث نقاط مثل مواجهة الزمالك".

وأضاف"كل المباريات المتبقية للفريق في الدوري لا تقل أهمية عن مباراة الزمالك، فالمشوار لا يزال طويلاً، حيث تنتظرنا 18 مباراة أخرى".

واختتم عضو إدارة الأهلي"لا بد أن يتحلى الجميع بالتركيز سواء اللاعبين والجهاز الفني، لتحقيق أهدافنا هذا الموسم بالفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال".

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فيديو اليوم السابع