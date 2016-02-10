إطلاق أسماء 45 شهيدا على شوارع ومساجد ومدارس شمال سيناء أبرزهم"سواركة وعسكر"

أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اليوم، الأربعاء، إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة فى سيناء على شوارع ومدارس ومساجد وميادين المحافظة، تكريمًا لهم وتخليدًا لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماع "لجنة تسمية الشوارع بأسماء الشهداء والمصابين"، الذى عقد بديوان عام المحافظة، برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات والمديريات المعنية، على عدم اقتصار تسمية الشوارع والمدارس والمساجد والميادين بأسماء الشهداء فقط، حيث من الممكن تسميتها بأسماء الشخصيات التاريخية من أبناء المحافظة، بناء على رغبة المواطنين، مع عدم المساس بالأسماء الحالية لهذه الأماكن إذا كانت من أسماء صحابة رسول الله أو شخصيات إسلامية أو تاريخية أو أحد الرموز السيناوية.

وقال محافظ شمال سيناء إنه تم إطلاق اسم الشهيد العميد أحمد محمد عسكر، على مسجد المؤمن الصالح بشارع العشرين بالعريش، والشهيد النقيب رفيق عزت محمد، على شارع الغاز بالعريش، والشهيد الرائد محمد محمود عطية البهنساوى، على مدرسة كرم أبو نجيلة الابتدائية، والشهيد اللواء محمد سلمى عبد ربه سواركة، على المعهد الأزهرى الإعدادى بمنطقة الشلاق بالشيخ زويد، والشهيد النقيب عاصم أحمد حسن عبد الوهاب، على مدرسة أبى صقل الإعدادية بنين بالعريش، والشهيد الدكتور مصطفى عبد الرحمن، على الشارع المحاذى لمسجد المصطفى من الجهة الشرقية بحى كرم أبو نجيل، وإطلاق اسم 39 من الشهداء على عدد من الشوارع والمدارس والمساجد والميادين بمختلف مدن المحافظة، خلال اجتماعات اللجنة السابقة، حيث تجتمع كل 3 أشهر لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين.