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"تموين المطرية" تضبط 2400 رغيف مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

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"تموين المطرية" تضبط 2400 رغيف مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء "تموين المطرية" تضبط 2400 رغيف مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
تمكنت مباحث بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، من ضبط سيارة محملة بكميات من الخبز المدعم، بدون ترخيص.

وردت معلومات، تفيد قيام مالك أحد الأفران، ببيع كمية من الخبز المدعم بالسوق السوداء، مستغلا البطاقات التموينية، وتمكن أفراد الحملة من ضبط سياره ربع نقل محملة بـ 2400 رغيف خبز مدعم، تميهدا لبيعها خارج نطاق محافظه الدقهلية فى السوق السوداء، حيث تم استدعاء مدير إداره تموين المطرية، ومدير الرقابة التموينة بالمركز ومصادرة الخبز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1612 لسنة 2016 جنح المطرية.

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مصر 365

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