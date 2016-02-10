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"حسن علام": الانتهاء من كوبرى دمنهور وطلخا أبريل المقبل

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"حسن علام": الانتهاء من كوبرى دمنهور وطلخا أبريل المقبل "حسن علام": الانتهاء من كوبرى دمنهور وطلخا أبريل المقبل
قال المهندس محمد شفيق رئيس قطاعات الكبارى بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، إن الشركة من كبرى شركات الشرق الأوسط فى أعمال الطرق والكبارى ولديها سابقة أعمال فى والدول العربية تشهد بكفاءتها بغض النظر عما أثير مؤخرا حول كوبرى الجامعة بسوهاج الذى هبط جزء من مطلعه، والذى يتم إصلاحه.

وأشار محمد شفيق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة تنفذ حاليا العديد من مشروعات الكبارى منها كوبرى طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم تنفيذ 95% منه بتكلفة 495 مليون جنيه، وينتهى فى 25 أبريل المقبل.

وأضاف محمد شفيق، أنه فى 25 أبريل المقبل أيضا سيتم تسليم كوبرى دمنهور على الطريق الزراعى بتكلفة 130 مليون جنيه.

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مصر 365

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