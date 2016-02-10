وكيله: أردا توران لم يتلقى أية عروض من الصين

أكد أحمد بولوت وكيل أعمال أردا توران لاعب برشلونة أن موكله لم يتلقى أية عروض من الصين لينفي التقارير التي كانت أكدت أن اللاعب الدولي التركي قد تلقى عرضا ضخما من نادي صيني.

وكانت صحيفة "هابيرتورك" التركية قد أشارت إلى أن صاحب الـ29 عاما قد تلقى عرضا من فريق بيكين جوان الصيني يقدر بـ100 مليون يورو وراتب سنوي يقدر بـ20 مليون يورو بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وصرح بولوت لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "كل ما يشاع عن العرض لأردا غير صحيح بالمرة، إنه لا يفكر بالرحيل حاليا أو في الصيف".

وكان أردا توران قد انضم إلى برشلونة بـ37 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ 4 ملايين يورو كإضافات وذلك خلال الصيف الماضي لكنه لم يتمكن من المشاركة سوى في يناير الماضي بسبب عقوبة الفيفا على برشلونة بمنعهم من الدخول في سوق الانتقالات حتى بداية عام 2016.

ويمتد عقد التركي مع البلوجرانا حتى عام 2020 وشارك حتى في 8 مباريات في كل المسابقات وصنع هدفين كما يحتل برشلونة قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد في المركز الثاني.