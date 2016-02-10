مريض بالفشل الكلوى بأسوان: "عاوز شقة صغيرة تلمنى بعد رفض الكنيسة مساعدتى"

مأساة حقيقية مع المرض يعيشها المواطن الأسوانى "متى صليب بولس" منذ عدة سنوات، والذى يعانى من الفشل الكلوى المزمن، ويلتزم بدورة علاج منعته من العمل طوال الفترة الماضية.

وقال المواطن متى صليب "أنا رجل بسيط أعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد وأعيش فى ظروف صعبة جدا، بعد أن دخلت منذ الصغر فى صراع مبكر مع المرض، لكن أحمد الله على كل شىء".

وأضاف متى صليب: "أنا أرزقى وعلى باب الله"، وأنه ليس له دخل ثابت ولا معاش ولا يجد قوت يومه، وأن الظروف والحاجة اضطرته إلى النوم على الأرض بعد أن تراكمت عليه الديون والإيجار بسبب مرضه، كما أن صاحب الشقة الصغيرة التى قام باستئجارها منذ فترة يهدده ما بين الحين والآخر إلى طرده هو وأسرته.

وأشار متى إلى أنه ذهب لاستدجداء راعى كنيسة الملاك الأنبا هيدرا مطران أسوان، فى محاولة منه لمساعدته فى ظروفه الصعبة، لكن القائمين على الكنيسة رفضوا الاستجابة لطلبه.

وطالب متى صليب، مجدى حجازى محافظ أسوان، لمساعدتهم لتوفير مسكن لهم بمساكن الأولى بالرعاية رأفة به وبأسرته التى باتت مهددة بالطرد نتيجة تراكم الديون والإيجارات عليه.



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