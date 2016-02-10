استمرار فعاليات الدورة التدريبية حول طب الطوارئ بـ"تمريض القناة"

تواصل كلية التمريض بجامعة قناة السويس، فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها بالتعاون مع وحدة التدريب بالمركز الثقافى الأوروبى حول طب الطوارئ والمهارات الطبية الإكلينيكية والجراحية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض.

و حاضر فى الدورة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود علاء أبو هيف، بكالوريوس الطب و الجراحة جامعة المنصورة، حول العلامات الحيوية فى جسم الإنسان، موضحاً أن هذه العلامات تدل على أن الإنسان مازال على قيد الحياة، وهى درجة الحرارة، والتنفس، والضغط، والنبض، وناقش المعدلات الطبيعية لهذه العلامات وطرق قياسها.

وأضاف "أبو هيف" أن المحاضرة تنقسم إلى شقين شق نظرى بنسبة 35% وشق عملى 65%، حيث يتم التدريب على كيفية قياس الضغط وقياس معدل التنفس والنبض و قياس السكر و قياس درجة الحرارة.

يشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المتدربين و تنمية مهاراتهم، وذلك تطبيقًا للخطة التى تتبنها الجامعة بضرورة الاهتمام بالجانب العملى فى الدورات التدريبية، وذلك حتى تكون هذه الدورات مثمرة وبناءة.



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