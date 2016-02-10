محافظ جنوب سيناء يقرر تسليم 96 وحدة سكنية بنويبع بعد توقف 20 عاما

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سوف يتم تسليم 96 وحدة سكنية، بمدينة نويبع بعد توقف هذه الوحدات السكنية لمدة 20 عاما حيث تم إنشاء هذه الوحدات السكنية منذ عام 1995 بتكلفة 400 ألف جنيه، ولم يتم تسليمها لمستحقيها حيث رأى المسئولين فى هذه الفترة أن هذه الوحدات السكنية تقع فى مجرى السيل وتمثل خطورة على المواطنين.

وقرر اللواء خالد فودة خلال جولته اليوم، الأربعاء، أن تسلم هذه الوحدات لمستحقيها بنفس الضوابط القديمة وهى 5 آلاف جنيه مقدم وقسط شهرى 200 جنيه.

وأكد فودة على أن هذه الوحدات أصبحت لا تمثل خطورة على المواطنين بعد إقامة مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول عن طريق بناء السدود والبحيرات وتحديد مجر السيل.



>