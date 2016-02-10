ضبط عاطل قبل ترويجه "هيروين" على عملائه بالشرقية

ألقى ضباط مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل قبل قيامه بترويج كمية من مخدر الهيروين وبحوزته سلاح خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة فى بلبيس، برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كانت معلومات سرية قد وردت لمكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام "محمود ر ف" وشهرته محمود المقرى، 30 عاما، عاطل، ومقيم بشلشلمون، دائرة منيا القمح بترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

وبعد تكثيف التحريات السرية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مكافحة مخدرات بلبيس برئاسة الرائد أحمد فخرى العزازى رئيس مكتب المكافحة ومعاونه النقيب محمد الخطيب، وقاد المأمورية العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، وتم عمل كمين للمتهم.

تم عمل كمين له ، بمدخل قرية ميت جابر وضبط بحوزته عدد 220 لفافة ورقية صغيرة (تذكرة) لعقار الهيروين المخدر، وكذلك عدد 16 كيس شفاف صغير الحجم0، بداخله حصوات ومسحوق الهيروين المخدر، بإجمالى وزن 300 جم من مخدر الهيروين المخدر، سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وكذلك مبلغ مالى ودراجة بخارية (توك توك) بدون لوحات معدنية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7842 جنايات بلبيس لعام2016.