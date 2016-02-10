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بالصور.. طلاب سودانيون بالأكاديمية العربية يهدون درعا لقنصل السودان بالإسكندرية

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بالصور.. طلاب سودانيون بالأكاديمية العربية يهدون درعا لقنصل السودان بالإسكندرية بالصور.. طلاب سودانيون بالأكاديمية العربية يهدون درعا لقنصل السودان بالإسكندرية
أهدى طلاب الجالية السودانية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم درعا للدكتور محمد صغيرون، قنصل عام السودان بالإسكندرية، تقديراً لمجهوداته ودعمه للطلاب وحل مشاكلهم خلال الفترة الأخيرة.

وقال قنصل عام السودان، للطلاب أثناء اللقاء: إن القنصلية السودانية بالإسكندرية دائما فى خدمة الجالية والطلاب السودانيين وستكون داعمة لهم خلال فترة تواجدهم بمدينة الإسكندرية، وأضاف أن المجهود الذى تقوم به القنصلية بالإسكندرية هو لخدمة الجالية لضمان حياة أفضل لهم خلال تواجدهم بجمهورية العربية.
>الطلاب السودانيون بالأكاديمية العربية (1)

الطلاب السودانيون بالأكاديمية العربية (2)

الطلاب السودانيون بالأكاديمية العربية (3)

الطلاب السودانيون بالأكاديمية العربية (4)

الطلاب السودانيون بالأكاديمية العربية (5)
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