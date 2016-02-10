السيرة الذاتية لعهود الرومي "وزيرة دولة للسعادة"

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مساء اليوم حكومة دولة الإمارات الثانية عشرة، والتي شهدت تغييرات هيكلية هي الأكبر في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية ورفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة.

وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد لها خمسة منهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاما فقط .. وتبلغ أصغر وزيرة من العمر 22 عاما.

كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي ورفد قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إعلانه عن الحكومة الجديدة أنه بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن الحكومة الثانية عشرة في تاريخ دولة الإمارات وهم فريق العمل الجديد الذي سيقودنا لتحقيق تطلعات شعبنا المستقبلية.

وفيما يلي نبذة عن معالي عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة:

تشغل معالي عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة، حاليا منصب المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث تشرف على تنسيق وتنفيذ رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية واستراتيجية حكومة الإمارات والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والقمة الحكومية، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ونظام إدارة الأداء الحكومي "أداء"، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وبرنامجي قيادات حكومة الإمارات، والإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، ومجلس محمد بن راشد للسياسات.

وقد تم مؤخرا اختيار الرومي لعضوية مجلس ريادة الأعمال العالمي التابع لمؤسسة الأمم المتحدة لتكون بذلك أول شخصية عربية تحصل على هذه العضوية، كما أنها عضو مجموعة القيادات الشابة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" منذ عام 2012، وعضو مجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل.

وتحمل عهود الرومي شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة كما أنها خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

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