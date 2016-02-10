من هي نورة الكعبي "وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي"؟

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مساء اليوم حكومة دولة الإمارات الثانية عشرة، والتي شهدت تغييرات هيكلية هي الأكبر في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية ورفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة.

وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد لها خمسة منهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاما فقط .. وتبلغ أصغر وزيرة من العمر 22 عاما.

كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي ورفد قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إعلانه عن الحكومة الجديدة أنه بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن الحكومة الثانية عشرة في تاريخ دولة الإمارات وهم فريق العمل الجديد الذي سيقودنا لتحقيق تطلعات شعبنا المستقبلية.

وفيما يلي نبذة عن معالي نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

شغلت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي وtwofour54، وتشغل عضوية المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة وعضوية لجنة التنمية الاقتصادية إحدى لجان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما تشغل معاليها عضوية المجلس الوطني للإعلام ومجلس أبوظبي الرياضي وعضوية مجالس إدارات عدد من الجهات الخاصة والأكاديمية والمجتمعية مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة والهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، والأرشيف الوطني، وجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشركة أبوظبي للإعلام، وايمج نيشن أبوظبي، وشركة فلاش، وأكاديمية الشيخة فاطمة للرياضة النسائية، كما أنها عضو استشاري في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وترأس مجلس إدارة شركة الإمارات للقياس الإعلامي.

وأدرجت نورة الكعبي كأول إماراتية ضمن قائمة «أبرز 100 مفكر عالمي» من مجلة «فورين بوليسي» إلى جانب إدراجها في العام 2014 ضمن قائمة «أكثر 30 امرأة عربية تأثيرا في القطاع الحكومي بالعالم العربي» من مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، كما حصلت معاليها على جائزة سيدة أعمال العام من قبل Gulf Business Industry Awards.

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