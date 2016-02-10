الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وتزداد كميات السحب مع آخر الليل فوق الجزر وعلى أقصى المناطق الشمالية وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة هناك والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجيا فوق البحر خلال الليل وصباح الغد الباكر.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام، تزيد فوق البحر إلى 30 - 50/55 كم/ساعة خلال الليل وصباح الغد الباكر.

البحر .. متوسط يضطرب خلال الليل وصباح الغد الباكر .. الموج بارتفاع من قدام إلى قدمين قرب الساحل يزيد الى 2 و4 و5 اقدام مع صباح الغد الباكر و من 3 الى 4 و5 أقدام بالعمق يزيد الى 7 و 9 و 10 اقدام خلال الليل وصباح الغد الباكر.

ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 42 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 24 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و 11 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 24 16 85 35 .

> دبي 23 17 75 35 .

> الشارقة 24 14 80 30.

> عجمان 23 16 75 35.

> أم القيوين 24 15 80 35 .

> رأس الخيمة 25 13 85 30 .

> الفجيرة 25 16 75 35.

> العين 25 14 90 25 .

> ليوا 24 12 90 30 .

> الرويس 22 17 80 40 .

> السلع 21 17 85 45.

> دلما 21 17 80 50 .

> طنب الصغرى 21 18 80 50 .

> طنب الكبرى 21 18 80 50 .

> أبوموسى 21 17 80 45.