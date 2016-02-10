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شيرين رضا طليقة عمرو دياب تحصد جائزة أفضل ممثلة

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الأربعاء 10-02-2016 14:54

بعد أن لفتت الأنظار إليها بعودتها القوية إلى السينما من خلال دورها في فيلم "خارج الخدمة"، فازت الفنانة رضا طليقة الفنان ووالدة ابنته الكبرى نور بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، الذي نافس على جوائز الدورة الـ 42 من مهرجان جمعية الفيلم وحصد 3 جوائز أخرى.
ويقدم فيلم "خارج الخدمة" إثارة نفسية تأخذ المشاهدين في رحلة عبر علاقة غريبة تنشأ بين نقيضين، وهما سعيد (أحمد الفيشاوي) الذي يعيش حياة بائسة تقترب من حياة المشردين، وهدى (شيرين) التي تعيش وحيدة وكل ما تفعله في الحياة هو المشاهدة فقط.
ومنذ أسابيع قليلة شهدت دور العرض ظهور شيرين رضا من خلال الفيلم الرومانسي الكوميدي "كدبة كل يوم" للمخرج خالد الحلفاوي، ومن المنتظر إطلاق فيلمها الأخير "نوارة" للمخرجة هالة خليل في دور العرض، والذي كان عرضه العالمي الأول في الدورة الماضية من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

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سيدتي

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