حفل Grammy يضمّ Taylor Swift الى نجومه

أعلنت لجنة جائزة الـ Grammy 2016، في دورتها الثامنة والخمسين، على صفحتها الخاصة على تويتر، أن النجمة العالمية Taylor Swift ستحضر إلى المسرح لأداء افتتاحية الحفل، بالإضافة إلى استعراضات أخرى ضمن الحدث، الذي سيبثّ ليل 15 فبراير/ شباط على CBS.

فاجأ هذا الإعلان متتبعي Taylor Swift، بعد اتخاذها قرار إمضاء فترة استراحة فنية ومحاولتها جمع فرقتها الموسيقية من جديد، بعد أن تفرّق أعضاؤها، إلا أنهم جميعاً ينتظرون مغنية الكونتري لمعرفة عدد جوائزها في الحفل، وهي المرشحة لـ 7 جوائز، من بينها جائزتا أفضل ألبوم وأفضل أغنية للعام.

وليست المرّة الأولى التي تقدم فيها النجمة فقرة غنائية على المسرح في حفل توزيع جوائز الـ Grammy ، حيث سبق وقدّمت أغاني في حفل عام 2014 وأشهرها أغنيتها All Too Well.

وأعلنت الأكاديمية الأسبوع الفائت، أن Rihanna و Justin Bieber، بالإضافة إلى Adele وLady Gaga وفريق The Weekndوغيرهم سيؤدون على مسرح الحفل العالمي أيضاً.

وكانت Taylor Swift قد أعلنت قبل أسبوع أنها تعتزم إطلاق لعبتها الخاصة في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن تعاونت مع شركة Glu Mobile التي ستساهم في توفير تطبيق المغنيّة الجديد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في إطار فريد من نوعه و مختلف عن كلّ التطبيقات والألعاب الإلكترونية، التي أطلقتها نجمات هوليوود سابقاً.

