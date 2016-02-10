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بالفيديو.. شاهدوا موهبة David Beckham وابنه في طهو الفطائر

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الأربعاء 10-02-2016 16:26

تجاوزت مواهب David Beckham ملاعب كرة القدم وجلسات تصوير الإعلانات إلى موهبة الطبخ، إذ بثّ النجم الإنجليزي شريط ، نشره عبر انستقرام، يوم الثلاثاء الفائت، وفيه ظهر وهو يقلّب الفطائر في يوم الفطيرة العالمي Pancake Day .
النجم الذي حصل على وشم جديد، تكريماً لابنته البالغة من العمر 4 سنوات فقط، نشر على انستقرام الفيديو الطريف والممتع، حيث وسمه لصديقه، كبير الطهاة الشهير Gordon Ramsay، وقد علّق عليه بعبارة:
" عيد فطيرة سعيد يا أولادي. والدكم يريكم الطريقة التي تحضّر فيها الفطيرة. أنا أحبّ الليمون والسكر".
بعدها أظهر David، والد الأطفال الأربع، ابنه البكر Brooklyn البالغ من العمر 16 عاماً، وهو يحاول تقليب الفطيرة اقتداءً بوالده، على الرغم من أن محاولته باءت بالفشل.
وكان الأب والابن قد قضيا مؤخراً الكثير من الوقت معاً، إذ حضرا الـ Super Bowl 50، التي جرت على ملعب ليفايس ستايديوم في مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورينا، وقد نشر اللاعب المعتزل صوراً له ولابنه، التقطها أثناء النشاط، وشاهدها الملايين من متتبعيه على تويتر.

 

 David Beckham صاحب أطيب قلب في لندن

 

 

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