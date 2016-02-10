والدا كيفانش تاتليتوغ لن يحضرا حفل زفافه في باريس

قبل أيام من زفافه، تأكّد أنّ عدد المدعوين إلى حفل زفاف النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند سيقتصر على 45 شخصاً فقط، من عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين المفترض وصولهم بالطائرة إلى باريس مساء 18 فبراير، حيث سيقيمون في فندق في شارع الشانزليزيه، وسيغادرون ظهر يوم 22 فبراير حيث سيستضيفهم كيفانش 4 أيام.

وقد تردّد أن تكلفة إقامة المدعوين وسفرهم ستتجاوز الـ 600 ألف ليرة تركية، أي ما يوازي الـ 200 ألف دولار أمريكي، وأن الممثل أهدى عروسه مصمّمة الأزياء باشاك ديزير 100 ألف دولار لشراء ما تريد لحفل زفافها السعيد.

من جهة ثانية، تردّد أنّ ثمّة احتمالاً كبيراً لتغيّب نورتن تاتليتوغ، والدة كيفانش، حفل زفافه، بسبب ما تعانيه من فشل كلوي، واضطرارها إلى الالتزام بمواعيد ثابتة للعلاج، وقد لا يسمح لها طبيبها بركوب طائرة والسفر إلى باريس حرصاً على سلامتها.

ويعاني والد مهند، أردم تاتليتوغ، منذ سنوات من فوبيا الطيران، ما قد يمنعه من السفر.

المنتج كريم شاتاي شاهد على عقد القران

ومن المقرّر أن يشهد على عقد القران المنتج التركي الشهير كريم شاتاي والسيدة دنيز مارشان.

وينتظر الآلاف من محبّي ومتابعي أشهر عازب في الوسط الفني التركي ليلة زفافه المنتظرة، مساء 19 فبراير، بشغف، لمعرفة المزيد من التفاصيل عن أهمّ زفاف فني في مطلع عام 2016.

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