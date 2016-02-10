بعد انتشار أخبار عن مرض مولودتها أيتن عامر: أطلب منكم الدعاء

على الرغم من نفي الممثلة الشابة أيتن عامر خبر إنجابها طفلتها الأولى في أمريكا، يؤكّد المقربون كما نقلت عنهم مصادر إعلاميّة أنها بالفعل أنجبت طفلتها، وأنّها تعاني من وضع صحّي غير مستقر، وأنّ أيتن تفضّل عدم التصريح بأي معلومات حالياً.

أيتن ردّت على ما نشر بتغريدة جاء فيها "في خبر انتشر سريعاً رغم عدم دقته، أتمنى من الصحف والمواقع الإلكترونية التحقق من شخصي قبل نشر الأخبار، وإحترام خصوصيتي قدر الإمكان".

ثم عادت وكتبت مساء أمس "دعواتكوا ليا اكيد اجمل من كل التعليقات السخيفة اللي بشوفها. انا ظروفي فعلا مش سامحة بأي تعليقات او تصريحات كل اللي بطلبوا منكوا الدعاء وبس".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي