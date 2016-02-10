أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد انتشار أخبار عن مرض مولودتها أيتن عامر: أطلب منكم الدعاء

Google+ Print

الأربعاء 10-02-2016 15:18

على الرغم من نفي الممثلة الشابة أيتن عامر خبر إنجابها طفلتها الأولى في أمريكا، يؤكّد المقربون كما نقلت عنهم مصادر إعلاميّة أنها بالفعل أنجبت طفلتها، وأنّها تعاني من وضع صحّي غير مستقر، وأنّ أيتن تفضّل عدم التصريح بأي معلومات حالياً.
أيتن ردّت على ما نشر بتغريدة جاء فيها "في خبر انتشر سريعاً رغم عدم دقته، أتمنى من الصحف والمواقع الإلكترونية التحقق من شخصي قبل نشر الأخبار، وإحترام خصوصيتي قدر الإمكان".
ثم عادت وكتبت مساء أمس "دعواتكوا ليا اكيد اجمل من كل التعليقات السخيفة اللي بشوفها. انا ظروفي فعلا مش سامحة بأي تعليقات او تصريحات كل اللي بطلبوا منكوا الدعاء وبس".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي