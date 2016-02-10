الكرملين: العاهل السعودى يزور روسيا منتصف مارس

قالت وكالة روسيا اليوم، إن الكرملين أعلن، اليوم الأربعاء، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيبدأ زيارة رسمية إلى روسيا منتصف مارس المقبل.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والملك سلمان بن عبد العزيز عقدا لقاء ثنائيًا خلال مشاركتهما فى قمة العشرين فى أنطاليا التركية، فى نوفمبر الماضى، حيث بحثا التسوية السورية والتعاون بين موسكو والرياض فى مكافحة الإرهاب ومسائل تعزيز العلاقات الثنائية بما فى ذلك التحضير لزيارة العاهل السعودى إلى موسكو.

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