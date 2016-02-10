مبعوث أمريكى: داعش فى ليبيا خطر على مصر وتونس

قال مبعوث الولايات المتحدة للتحالف المناهض لتنظيم داعش، اليوم الأربعاء، إن فرع التنظيم فى ليبيا هو أكبر سبب للقلق بين الفروع الأخرى نظرا لهجماته فى ليبيا والخطر الذى يشكله على شركاء الولايات المتحدة مثل تونس ومصر.

وقال المبعوث بريت مكجورك فى شهادة أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدما ضد التنظيم لكنهم يواجهون تحديات كبيرة.

وأضاف فى شهادته المعدة مسبقا: "التقدم الذى نحققه لن يكون سلسا دائما.. وينبغى أن نتوقع انتكاسات ومفاجآت."

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