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أخبار العراق اليوم.. رئيس وزراء العراق يدعو لتغيير وزارى كبير

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أخبار العراق اليوم.. رئيس وزراء العراق يدعو لتغيير وزارى كبير أخبار العراق اليوم.. رئيس وزراء العراق يدعو لتغيير وزارى كبير
تناولت أخبار العراق اليوم ، إجراء تعديل وزارى فى العراق، لتعيين تكنوقراط بدلا من الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية، كما تناولت أخبار العراق اليوم إعادة بناء الرمادى.

أخبار العراق اليوم


>يؤخر الضغط على ميزانية العراق بفعل تراجع النفط إزالة متفجرات زرعها تنظيم داعش فى الرمادى واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لعودة المدنيين النازحين إلى المدينة، وأعلن الجيش العراقى انتصاره فى ديسمبر على تنظيم الدولة داعش فى الرمادى بعد أن سيطرت قوات مكافحة الإرهاب على المبنى الحكومى الرئيسى، واستعادت تلك القوات أمس الثلاثاء منطقة استراتيجية تربط المدينة بقاعدة عسكرية رئيسية قريبة.

أخبار العراق اليوم


>قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أمس الثلاثاء إنه سيجرى تغييرات وزارية على لتعيين تكنوقراط بدلا من الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية.
>وقال فى كلمة بثها التلفزيون وركزت أساسا على التحديات الاقتصادية التى تواجه العراق، "أدعو إلى تغيير وزارى جوهرى يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط ومهنيين وأدعو فى هذا الإطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا فى هذه المرحلة الخطيرة".

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