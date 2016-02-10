أخبار سوريا اليوم.. وزير خارجية روسيا: واشنطن تدفع موسكو للحرب على جبهتين

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم الأربعاء، على محادثات السلام المقررة فى وقت لاحق من هذا الشهر، وتناولت أخبار سوريا اليوم تصريح لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قال فيه إن البعض فى واشنطن يعمل على إجبار موسكو على خوض الحرب على جبهتين.>فيما قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أسعد الزعبى، لم نر أى شىء من سعى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع الجانب الروسى لوقف إطلاق النار فى سوريا، لافتا إلى أن النظام السورى يرفض الحل السياسى والعمليات الإنسانية.

وأضاف رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعبى، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز عربية" أن روسيا لا تدعم إلا الإرهابيين فى سوريا وهو انتصار لداعش، موضحاً أن الولايات المتحدة لم تثبت أى مصداقية، وتابع: "هناك تآمر أو تراجع أمريكى بشأن الأزمة السورية".

فيما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن معارضين مسلحين فتحوا النار على سيارات المساعدات فى بلدة مضايا المحاصرة التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، قرب العاصمة دمشق، لكن لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

أخبار سوريا اليوم

>ومن ضمن اخبار سوريا اليوم، ما أعلنته "مجموعة الرياض" المعارضة السورية، بأنها ستشارك فى محادثات السلام المقررة فى وقت لاحق من هذا الشهر.>ودعت المجموعة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لاتخاذ موقف أكثر صرامة من روسيا كى توقف الأخيرة الغارات الجوية على مواقعها فى سوريا.

وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض (مجموعة الرياض): "نعم سنذهب، وقد كنا هناك كى تتكلل بالنجاح لكن ليس لدينا شريك جاد".

فيما قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن تعزيز مواقف روسيا فى العالم لا يروق للقيادة الأمريكية على الإطلاق، ولذلك يحاول البعض فى واشنطن إجبار موسكو على خوض الحرب على جبهتين.