بالصور.. مراسم تشييع جثمان الشاب المصرى ضحية الدهس بالسعودية

شيع العشرات من أبناء الجالية المصرية بالسعودية، وعدد من الأشقاء السعوديين، جثمان الشاب المصرى وليد حمدى السيد، والذى لقى حتفه دهسا بالسيارة على أيدى 3 شباب، للخلاف على أولوية المرور.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الملك خالد، وتم دفن الشاب بمقابر أم الحمام بالرياض، بحضور خال الشاب الدكتور محمد الشيخ، الذى يعمل بمستوصف "الملز" الطبى بالرياض، وكذلك المستشار العمالى ممثلا عن القنصلية المصرية.

من جانبه قال المستشار العمالى، لأبناء الجالية المصرية بعد دفن الشاب، أن تقرير الطب الشرعى أكد أن سبب الوفاة هو الدهس بالسيارة، وأنه تم القبض على الجناة فى خلال ثلث ساعة من الحادث، واعترفوا بجريمتهم وتم تجويلهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام.



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