حبس سائق قطار العياط 4 أيام بعد ثبوت مخالفته للسرعة القانونية

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا مدير النيابة، اليوم الأربعاء، بحبس سائق قطار العياط 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما كشف تقرير اللجنة الفنية عن مخالفته للسرعة المحددة فى عبور المزلقنات بالسكة الحديد، واتهامه بالتسبب فى حادث تصادم القطار مع سيارة ربع نقل ما تسبب فى مصرع 7 أشخاص.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بصرف مراقب البرج المسؤل عن الإشارات ومنظم الحركة بالسكة الحديد المصرية خط العياط، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص موقع الحادث والقطار والجهاز الإلكترونى الخاص به والمسئول عن تنظيم السرعة بالقطار، وطلبت منها كتابة تقرير واف وإفادة النيابة بتفاصيلها.

وكان حادث تصادم قد وقع، بين قطار وسيارة ربع نقل بالعياط، أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، واللواء خالد شلبى مدير المباحث، لإجراء المعاينة حول ملابسات الحادث.