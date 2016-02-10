صحف إيطاليا وفرنسا وإنجلترا تبرز إقالة ميدو.. ' المطرود بسبب الأهلي وهل يظل في الذاكرة؟ '

تناولت العديد من الصحف العالمية خبر إقالة أحمد حسام ميدو من منصبه كمدير فني لنادي الزمالك.

الزمالك أعلن رسميا عن إقالة ميدو عقب الخسارة في القمة أمام الأهلي بثنائية مقابل لاشيء. (تعرف على تشكيل جهاز الزمالك الجديد)

وبرزت صحف إنجلترا خبر إقالة ميدو كونه قد ظهر من قبل بقميص نادي توتنام وويجان وميدلزبره في إنجلترا.

وكتبت شبكة بي بي سي عن ميدو: إقالة لاعب توتنام السابق من منصبه في الزمالك بعد 37 يوما.

وأضافت "ميدو فاز في أول 4 مباريات متتالية له مع الزمالك. ولكنه تعادل مرة قبل أن يخسر أمام الأهلي. خسارة جعلت الفارق بين المتصدر الأهلي والزمالك 7 نقاط ليقرر النادي إقالة ميدو وجهازه الفني".

أما صحيفة (اندبندنت) فقد سلطت الضوء على إقالة ميدو "الثانية" من الزمالك.

وأشارت الصحيفة: "خلال ولايته الأولى مع الزمالك نجح في التتويج بكأس مصر كأصغر مدرب يفعل ذلك. قبل أن يرحل ويتولى حسام حسن بدلا منه".

وسلطت الصحيفة الضوء على مباراة الأهلي كونها السبب الرئيسي في إقالة ميدو.

"فعندما فاز الأهلي على الزمالك أصبح الفارق بينهما 7 نقاط. ليرحل عن الفريق الذي فاز معه في أول 4 مباريات".

في فرنسا، نقلت صحيفة "ليكيب" الشهيرة خبر إقالة ميدو.

ميدو الذي لعب من قبل بقميص مارسيليا "رحل عن الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي 2-0".

ونقلت الصحيفة خير تعيين محمد صلاح كمدير فني مؤقت بدلا من ميدو.

الحال لم يختلف كثيرا في تقارير الصحف الهولندية.

فنقلت شبكة NU الهولندية خبر "طرد مهاجم أياكس الهولندي من الزمالك".

وكتبت الصحيفة: "الخسارة أمام الأهلي بثنائية كانت أخر مباريات ميدو مع الزمالك".

واختتمت تقريرها في إشارة لتسجيل ميدو 23 هدفا في الدوري بقميص أياكس.

إلى جانب انضمامه لكلا من سيلتا فيجو وروما وأولمبياكوس ومارسيليا وتوتنام.

في إيطاليا تناول الصحف لإقالة ميدو كان مختلفا بعد الشيء.

فذكرت صحف إيطاليا الجناح المصري محمد صلاح لاعب روما كونه أحد "الفراعنة التي تتواجد مع روما مثل ما تواجد من قبل ميدو".

وطرحت صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية سؤالا: "هل يظل ميدو في الذاكرة؟".

وبرزت الصحيفة ما كتبه ميدو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلا: "خذلتكم. ولكني أخلصت في عملي من أول دقيقة".

وتساءلت الصحيفة حول مصير ميدو لاعب روما الأسبق وهل "يبقى في الذاكرة" بعد الإقالة الثانية مع الزمالك بعد "الخسارة الكبيرة أمام الأهلي".

كما نقلت شبكة توتو ميركاتو الإيطالية خبر إقالة ميدو.

وكتبت: مهاجم روما الأسبق يرحل من الزمالك بعدما جمع 13 نقطة من 7 مباريات".

واختتمت "الخسارة أمام الأهلي رفضتها إدارة الزمالك. ليرحل ميدو".

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