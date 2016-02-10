حوار – محمد شوقي يتحدث عن: سبب انهيار منتخب مصر وكوبر.. وحلم لم يتحقق

لماذا سقط منتخب مصر بشكل قوي بعدما كان متربعا على عرش الكرة الإفريقية لعدة سنوات؟ وما هو حظوظه في العودة للتأهل لكأس الأمم وكأس العالم؟ كل ذلك يجيب عنه لاعب الأهلي والفراعنة السابق محمد شوقي.

وأجرى شوقي حوارا مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحدث فيه عن سبب انهيار منتخب مصر والحلم الذي لم يكن مقدرا له تحقيقه وذلك بسبب احتفال الفراعنة بمرور 10 سنوات على التتويج بكأس الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار.

وكل ما يلي على لسان لاعب خط وسط الأهلي ومنتخب مصر السابق.

"استطعت اللحاق بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية عام 2006 بعدما كانت الشكوك تحوم حول قدرتي على المشاركة بسبب الإصابة التي كنت أعاني منها".

"الكل كان يشعر بالقلق من عدم قدرة مصر على الفوز بالبطولة بعد هزيمتنا في إحدى المباريات الودية، لكن المساندة الكبيرة التي حصلنا عليها ودعم الجمهور كان سببا رئيسيا في الفوز بالبطولة".

"أما في عام 2008 لم يكن طموحنا في البداية الفوز باللقب، لكن مع الفوز الكبير على الكاميرون في الافتتاح بـ4/2، ارتفع سقف طموحاتنا أكثر إلى أن نجحنا في الفوز باللقب".

سبب انهيار منتخب مصر

"الكرة المصرية مرت بكبورة كبيرة بعد الثورة التي وقعت ولكنني أشعر بالاستغراب لطول تلك الكبوة".

"بشكل عام اعتزل الكثير من اللاعبين الذين حققوا الانجازات للكرة المصرية مع ابتعاد حسن شحاتة عن الفريق كل ذلك أثر على المنتخب بشكل سلبي".

"يمكن القول بأن كل الظروف اجتمعت ضدنا وهو ما كان سببا وراء هذا الهبوط".

حلم لم يتحقق

"المشاركة في كأس العالم حلم لم يكن مقدرا لنا تحقيقه، الجيل الذهبي لمنتخب مصر لم يشترك في التصفيات المؤهلة للمونديال سوى مرة واحدة فقط".

"أتذكر مباراة الجزائر الفاصلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، لكن لم يكن لنا مقدرا المشاركة في البطولة".

"أعتقد أن منتخب مصر يمتلك حظوظا كبيرة جدا في الوصول لكأس الأمم الإفريقية وكأس العالم خاصة في ظل تواجد جيل جديد من اللاعبين مع مدير فني مثل هيكتور كوبر".