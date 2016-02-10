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الليلة| وزير التعليم ضيف «خلاصة الكلام» على «الحياة»

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الليلة| وزير التعليم ضيف «خلاصة الكلام» على «الحياة» الليلة| وزير التعليم ضيف «خلاصة الكلام» على «الحياة»

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف الاعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي في برنامج  “خلاصة الكلام” والذي يذاع على “قناة الحياة” في الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء، الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، ليناقش مشكلات التعليم وكيفية التغلب عليها.

ومن المقرر أن يتحدث الوزير عن مشكلات تكدس الفصول بالطلبة، والأزمات الأخيرة حول تحرش المدرسين بالطالبات، كما يجب على سؤال الحلقة “متى يكون التعليم المصري مجاني وبنفس جودة التعليم الخاص؟”.

وكان الهلالي، قال إنه لا يوجد نظام تعليمي في العالم يستطيع أن يقدم تعليمًا عالي الجودة وتتحمل الدولة منفردة نفقاته.

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