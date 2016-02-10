حبس موظف ببنك عربى 4 أيام لاستيلائه على 435 ألف جنيه من العملاء

"أنا بقالى أكتر من سنة بشتغل معاهم وبعطيهم فوائد شهرية ثابتة، وكل اللى حصل أن البورصة وقعت واضطريت استخدم حسابتهم البنكية فى محاولة الكسب مرة أخرى ولكن ولمدة 3 أشهر، لم استطع إعادة المكسب أو الأموال مرة أخرى، وأنا أعطتهم فوائد أكثر من الفلوس التى قاموا بدفعها وما استحملونيش لما قلتلهم الفلوس راحت".

كانت هذه اعترافات موظف ببنك عربى بالإسكندرية، قام بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين فى مبلغ يقدر بـ50 ألف دولار أمريكى.

تلقى المقدم أشرف الجوهرى رئيس مباحث قسم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من "محمد.س" – 35 سنة مهندس ميكانيكا وشخصين آخرين، ضد "محمد.ص" – 49 سنة موظف ببنك عربى ومقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية منهم بلغت إجماليها 50 ألف دولار أمريكى بما يعادل 435 ألف جنيه، بعد إيهامهم بقدرته على استثمارها فى مجال المضاربة بالبورصة مقابل نسبة شهرية قدرها 5%، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقف وعند مطالبته برد المبالغ تهرب.

توصلت التحريات السرية لرئيس وضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه بالنصب والاحتيال على المبلغين وغيرهم من المواطنين، خاصة الذين لديهم تعاملات مع البنك، الذى يعمل به وتمكن من ايهامهم بإمكانية حصولهم على نسبة أعلى من الأرباح حال مضاربته بأموالهم بالبورصة بزعم خبرته فى ذلك المجال بصفته موظف بالبنك، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم وقام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقف عن السداد، وتهرب من رد المبالغ الأصلية التى تحصل عليها وأضر بمصالح جهة عمله، وقامت إدارة البنك بفصل المتهم من العمل عقب اكتشاف الواقعة.

بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، وضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1111 لسنة 2016 إدارى قسم شرطة باب شرق وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.