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القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

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القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية
ألقت مباحث الإسماعيلية، اليوم، الأربعاء، القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية على مستوى المراكز والأقسام.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة خلال حملة أمنية بالقبض على كل من المتهم "محمد .ع. ع" 24 سنة عاطل مقيم العشرينى دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح أبيض (سكين)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، والمتهم " مصطفى .ع. ح" 24 سنة عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، والمتهم "عادل .ش. م" 22 سنة عاطل مقيم المدينة الجديدة ــ دائرة قسم القنطرة شرق وبحوزته سلاح أبيض (مطواه )، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، والمتهم "عيد. م. ع " 27 سنة عاطل مقيم شارع البنك الأهلى ــ دائرة قسم القنطرة شرق وبحوزته سلاح أبيض "مطواه" وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، والمتهم " إسلام. أ. ا" 23 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "مطواه" وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، والمتهم "سعيد. أ. م " 37 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، والمتهم "محمد .ع. ح" 21 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، والمتهم "أحمد. م. أ" سن 26 عاطل مقيم عرايشية ــ دائرة قسم ثان وبحوزته سلاح أبيض "مطواه"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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