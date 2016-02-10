شاهد بقضية "رشوة وزارة الزراعة": "ماعرفش أى حاجة عن الواقعة"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، خلال نظر محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، بمحكمة التجمع الخامس، فى اتهامهم بالقضية رقم 673 المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، لشهادة أسامة حسين، نائب رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية.

و قدمت النيابة صورة من قرار وزير الزراعة، لسنة 2015، وسألت المحكمة الشاهد عن معلوماته حول القضية، فرد "لا أعرف شيئا عنها".

كما سأل دفاع المتهم الأول الشاهد، "هل جرت العادة على أنه فى وزارة الزراعة يتم إعداد كشف بأسماء بعض العاملين بالوزارة للحصول على تأشيرات حج؟، فرد الشاهد "نعم".

وأضاف الدفاع، بسؤاله "هل قام المتهم الأول حال توليه وزارة الزراعة بهذا الأمر؟"، فرد الشاهد "قام محى الدين سعيد المتهم الثانى بسؤالى عن صيغة الخطاب الذى يرسل للسفارة السعودية لمخاطبتهم عن تأشيرات الحج، متابعًا "لم أكتب الخطاب، ولكن فى ثانى يوم ترك المظروف المقفول فى مكتب الوزير، ليرسل بعد ذلك للسفارة السعودية".

وسأل الدفاع "هل كلفت من الوزير بمشروعات التعمير؟"، فرد "لا أعرف أى شئ عن الواقعة".