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المحكمة تستمع لأقوال رئيس تحرير الأهرام الزراعى بقضية "رشوة وزارة الزراعة"

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المحكمة تستمع لأقوال رئيس تحرير الأهرام الزراعى بقضية "رشوة وزارة الزراعة" المحكمة تستمع لأقوال رئيس تحرير الأهرام الزراعى بقضية "رشوة وزارة الزراعة"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، سماع أقوال الشهود، خلال نظر محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، فى اتهامهم بالقضية رقم 673 المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة".

وسأل القاضى الشاهد محمد غانم، رئيس تحرير الأهرام الزراعى، عن معلوماته حول القضية، فقال: "إنه فى فبراير 2015، كتب عن محاولات للاستيلاء على الأرض موضوع القضية، 2500 فدان فى وادى النطرون"، متابعًا "كتبت فى جريدة الأهرام أن هناك خطأ ما فى هذا الموضوع، وحينما تولى صلاح هلال وزير الزراعة، لما سألته عن الموضوع قال إنه لا يعرف شيئا عن الموضوع".

وقال الدفاع: "حينما تحدث مع المتهم الثانى محى الدين قدح، قال له سيتم متابعة الموضوع".

وسأل الدفاع الشاهد: "هل تأكدت من تبليغ المتهم الثانى محى الدين قدح، الجهات الرقابية عن الملف موضوع القضية؟"، فرد الشاهد: "اتصلت بالرقابة قالولى متقلقش الموضوع عندنا وفى المتابعة".

واستفسر القاضى بأى صفة استفسرت من الرقابة الإدارية حول القضية؟، فقال "بصفتى رئيس تحرير الأهرام الزراعى بيتم الاستفسار لمتابعة الأمر إذا كان هناك مخالفات، مشيرًا إلى أن الاستفسار بشكل ودى".

واستطرد الشاهد: "أنا مش متأكد بالظبط أنا استفسرت من مين، لافتًا إلى أنه تم إبلاغى بأن هناك بلاغ وسيتم البت فيه"، فيما سأل الدفاع "هل كان المتهم الثانى يتواصل مع الإعلام؟، فرد "كان مكلف بالتعامل مع الصحفيين".

تعقد جلسات محاكمة وزير الزراعة السابق أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى.
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