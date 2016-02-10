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تأجيل محاكمة صلاح هلال و3 آخرين بقضية "رشوة وزارة الزراعة" لجلسة 12 مارس

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تأجيل محاكمة صلاح هلال و3 آخرين بقضية "رشوة وزارة الزراعة" لجلسة 12 مارس تأجيل محاكمة صلاح هلال و3 آخرين بقضية "رشوة وزارة الزراعة" لجلسة 12 مارس
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم الأربعاء، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة" والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين لجلسة 12 مارس المقبل، لمرافعة النيابة العامة.

كما حددت المحكمة جلسات 13 و14 و16 مارس المقبل، لسماع دفاع المتهمين.

فيما قدمت النيابة العامة تقريرا من خبير الأصوات، بشأن الفيديوهات المقدمة فى القضية.

تعقد جلسات محاكمة وزير الزراعة السابق أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى.

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