إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق دمنهور – المحمودية بالبحيرة

أصيب منذ قليل 3 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بطريق دمنهور – المحمودية أمام قرية صوابى دائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 1834 ب ق أ نقل، قيادة عبد الفتاح على عبد الفتاح، سائق ومقيم بقرية العطف دائرة المركز، ودراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات بقيادة "على الشحات محمد سائق ومقيم قرية فيشا دائرة المركز.

وأثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التى تصادف قدومها بالاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية و2 من مستقليها بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى المحمودية العام، وتحرر المحضر 2169/2016 جنح المركز.

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