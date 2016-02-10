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مصرع ربة منزل بسبب استنشاق مادة سامة بالبحيرة

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مصرع ربة منزل بسبب استنشاق مادة سامة بالبحيرة مصرع ربة منزل بسبب استنشاق مادة سامة بالبحيرة
لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، الأربعاء، إثر استنشاق مادة سامة بالبحيرة، حيث كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من العميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وصول رجاء عبد الباقى عامر 30 سنة، ربه منزل ومقيمة قرية السوالم قبلى التابعة لمركز إيتاى البارود جثة هامدة، بسبب استنشاق مادة سامة.

وبسؤال والد المتوفاة افاد بأنه حال قيام المتوفاة برش مبيد حشرى بالمنزل استنشقت الرزاز، ونظراً لمرضها بـ"فيروس C" سقطت مغشية عليها وتم نقلها للمستشفى وتوفيت، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
>تحرر عن ذلك المحضر 2483 إدارى المركز لسنة 2016.

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مصر 365