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تأجيل محاكمة 28 من أنصار بيت المقدس المتهمين بـ"مذبحة رفح الثانية" لـ27مارس

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تأجيل محاكمة 28 من أنصار بيت المقدس المتهمين بـ"مذبحة رفح الثانية" لـ27مارس تأجيل محاكمة 28 من أنصار بيت المقدس المتهمين بـ"مذبحة رفح الثانية" لـ27مارس
قررت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، تأجيل محاكمة خلية أنصار بيت المقدس المشتركين فى تنفيذ مذبحة رفح الثانية، إلى جلسة 27 مارس المقبل، لمناقشة ضباط الأمن الوطنى.

وكان جهاز الأمن الوطنى قد تمكن من ضبط خلية تنتمى لأنصار بيت المقدس تضم 28 عضوا، وبحوزتهم أسلحة وذخيرة ومتفجرات ومطبوعات، وتبين أنهم من أنصار عادل حبارة، وأن أغلب أعضاء الخلية شاركوا فى تنفيذ مذبحة رفح الثانية، وقتل جنود الأمن المركزى بسيناء، ومن أبرز أعضاء الخلية "أسامة السيد قاسم" المتهم الأول فى الخلية، ومحمد مغاورى صديق حبارة، وتم ضبط 24 من أفراد الخلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3771 جنايات أبو كبير لسنة 2014.

وكان المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال خلية أنصار بيت المقدس، لدائرة إرهاب الشرقية لمحاكمتهم.

محاكمه خليه انصار بيت المقدس (1)

محاكمه خليه انصار بيت المقدس (2)
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