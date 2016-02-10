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بالصور.. مواطن يتهم الجن بإحراق 65 ألف جنيه داخل منزله ببنى سويف

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بالصور.. مواطن يتهم الجن بإحراق 65 ألف جنيه داخل منزله ببنى سويف بالصور.. مواطن يتهم الجن بإحراق 65 ألف جنيه داخل منزله ببنى سويف
اتهم " حسين عبدالحفيظ فهمى"، 29 عاما، من أهالى قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى أقصى شمال محافظة بنى سويف، الجن بإحراق 65 ألف جنيه كانت متواجدة فى دولاب غرفة نومه، بالإضافة إلى ذهب يقدر بـ 50 ألف جنيه داخل شقتين، بمنزل عائلته.

وأضاف حسين عبدالحفيظ لـ "اليوم السابع" أنه فوجئ باتصال تليفونى أثناء تواجده بأرضه الزراعية، يفيد باحتراق شقتين بمنزله، مشيرًا إلى أن النيران أحرقت جميع محتويات الشقتين بالدورين الثالث والرابع.

وأشار حسين إلى أن الواقعة حدثت فى المرة الأولى منذ عامين، وتجددت اليوم نافيًا أن يكون ماسًا كهربائيًا ورائها، خاصة أن النيران اشتعلت فى غرفتين متباعدتين فى الدورين الثالث والرابع فى ذات الوقت، ثم انتقلت إلى بقية الدورين.

وتابع حسين: "حررنا محضرا بمركز شرطة الواسطى بالواقعة، وقدمت لجنة من مجلس مدينة الواسطى، التى قدرت الخسائر بنحو نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التى تحترق بها منازل بقرية ميدوم دون معرفة أسباب اندلاع الحرائق.

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