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"التخطيط" توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات

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"التخطيط" توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات "التخطيط" توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات
يوقع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على مذكرة تفاهم مع الدكتور حسين بن إبراهيم الحمادى، وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى مجال تنمية الموارد البشرية والتنمية الإدارية.

وأعلنت وزارة التخطيط فى بيان لها، اليوم، الأربعاء، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى على هامش مشاركة الوزارة فى فعاليات القمة الحكومية الرابعة بدبى خلال الفترة من 10-8 فبراير الجارى، كما يأتى فى إطار حرص الجانبين " والإمارات" على تعزيز التعاون فى مجالات الاستثمار فى الموارد البشرية والتدريب.

كما يهدف البروتوكول إلى تفعيل الحوكمة ونظم الرقابة الإدارية، سياسات وتشريعات الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية متضمنة آليات تطبيق الأنظمة والسياسات، ومجالات رفع كفاءة وأداء القطاع الحكومى متضمنة إعادة هيكلة الأجهزة التنظيمية والإدارية وتخطيط القوى العاملة، والأنظمة والبرامج التقنية المنظمة والداعمة لتطبيقات الموارد البشرية الحكومية " الذكية" وتطوير الخدمات الحكومية، وأنظمة العمل الحكومية متضمنة التطوير الإدارى والتدريب وتقييم وتوصيف الوظائف وإدارة الأداء وإدارة المعرفة، والسلوك المهنى وأخلاقيات العمل، ومجالات الاستثمار فى الموارد البشرية واستقطاب بيوت الخبرة العالمية.

وتشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بوفد رفيع المستوى فى فعاليات القمة الحكومية الرابعة المنعقدة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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مصر 365

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