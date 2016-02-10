الحجر الصحى بالمطار ينفى احتجاز ركاب للاشتباه فى إصابتهم بفيروس "زيكا"

نفى مصدر مسئول بالحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول احتجاز عدد من الركاب للاشتباه فى إصابتهم بفيروس "زيكا" .

وأشار المصدر، فى تصريحات صحفية إلى أنه لا توجد حالة اشتباه واحدة خاصة بهذا الفيروس بمصر حتى الآن .

وقال إنه تم عزل 12 راكبا قادمين من الخرطوم على طائرة "تاركو" منهم اثنين مصريين، والباقى من السودان لعدم توافر شهادات الحمى الصفراء معهم، وتم نقلهم بسيارات إسعاف المطار إلى مستشفى حميات العباسية لوضعهم تحت الملاحظة طبقا للتعليمات الطبية المتبعة فى مثل هذا الإجراء .

الصحة تعلن إجراءات مواجهة فيروس " زيكا " فى القاهرة والمحافظات

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