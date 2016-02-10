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الحكومة توافق على إدارج الفحم مصدرًا للطاقة ومدخلًا صناعيًا

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الحكومة توافق على إدارج الفحم مصدرًا للطاقة ومدخلًا صناعيًا الحكومة توافق على إدارج الفحم مصدرًا للطاقة ومدخلًا صناعيًا

أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015.

ونص التعديل، على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة، وذلك ضمن الأنشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولي الواردة باللائحة التنفيذية، مثل “صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل”.

ويأتي ذلك، فى إطار المراجعة الدائمة والتحديث المستمر الذى تقوم به وزارة البيئة لنصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية، بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمى والتطورالتكنولوجى، وحرصًا على دعم الانشطة ذات المردود الاقتصادى والبيئى الايجابى، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

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