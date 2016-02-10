أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الوزراء»: تحديد مناطق صناعية تخصص أراضيها مجانا للمستثمرين

Google+ Print
«الوزراء»: تحديد مناطق صناعية تخصص أراضيها مجانا للمستثمرين «الوزراء»: تحديد مناطق صناعية تخصص أراضيها مجانا للمستثمرين

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفقاً لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.

ويأتي ذلك في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين.

ونص القرار، على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضى المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتم اخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف اليهم فى الاراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا