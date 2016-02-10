أخبار عاجلة

كمال عامر: لا أؤيد فرض حالة الطوارئ -
برلمانية تطالب بمحاكمات عاجلة لمنفذي تفجير الكنيسة -
تفكيك قنبلة ثانية في محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
في برقية للسيسي.. بوتين يؤكد ضرورة العمل المشترك ضد الإرهاب -
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس» -
رئيس مجلس النواب: تفجيرات الكنائيس مؤامرة كبرى تحاك للوطن -
استشهاد رئيس محكمة شبين الكوم في تفجير كنيسة مارجرجس -
غرفة عمليات بمستشفيات جامعية للتعامل مع ضحايا التفجيرين -
بث مباشر من موقع انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حوار – محمد شوقي يتحدث عن: سبب انهيار منتخب مصر وكوبر.. وحلم لم يتحقق

Google+ Print
حوار – محمد شوقي يتحدث عن: سبب انهيار منتخب مصر وكوبر.. وحلم لم يتحقق حوار – محمد شوقي يتحدث عن: سبب انهيار منتخب مصر وكوبر.. وحلم لم يتحقق

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم تغريم مدرب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" 15 ألف جنيه نظرا لعدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي قد فاز 2-0 على الزمالك ليقيل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور المدرب من منصبه. (طالع التفاصيل)

كما قررت اللجنة إيقاف سيد السويركي مدرب حراس مرمى طلائع الجيش 4 مباريات للطرد للسلوك غير الرياضي، وإيقاف محمد عطوة لاعب المقاصة مباراتين للطرد للسلوك العنيف.

كما أوقفت اللجنة كل من محمود صبحي مساعد مدرب غزل المحلة مباراة للطرد للاعتراض، وكريم وليد "نيدفيد" لاعب وادي دجلة المعار من الأهلي مباراة للطرد للانذار الثاني.

بالإضافة إلى إيقاف فرانك ستيفاني لاعب طلائع الجيش وإبراهيم الشايب لاعب أسوان مباراة للطرد للانذار الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»