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القنصل الروسى بالإسكندرية يضع إكليل زهور على مقبرة آخر قنصل للإمبراطورية

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القنصل الروسى بالإسكندرية يضع إكليل زهور على مقبرة آخر قنصل للإمبراطورية القنصل الروسى بالإسكندرية يضع إكليل زهور على مقبرة آخر قنصل للإمبراطورية
زار رشيد صاديكوف، قنصل روسيا بالإسكندرية، اليوم، مقبرة القنصل "بتروف" آخر قنصل للإمبراطورية الروسية بالإسكندرية ووضع إكليلاً من الزهور بمناسبة يوم الدبلوماسى، وذلك بالمقابر اليونانية بالشاطبى.

وألقى قنصل روسيا بالإسكندرية كلمات عن حياة آخر قنصل للإمبراطورية الروسية بالإسكندرية، الذى عاش ما يقرب من أربعين عاماً بمدينة الإسكندرية، ووهب حياته للعمل الدبلوماسى بالإسكندرية.

وأشار "رشيد" إلى أن "بتروف" وعلى الرغم من أنه كان بعيداً عن وطنه إلا أنه ظل وطنياً حقيقاً حتى آخر حياته، ومن الأحداث التى ظلت فارقة فى حياته إنشاء صندوق لجمع الأموال لمساعدة الشعب السوفيتى فى أثناء الحرب العالمية الثانية.

وشارك فى إحياء ذكرى القنصل "بتروف" عدد من الدبلوماسيين وموظفى المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية بالتعاون مع موظفى القنصلية العامة لروسيا الاتحادية وعدد من المواطنين الروس المقيمين بالإسكندرية.

القنصل الروسى يضع إكليل الزهور (1)

القنصل الروسى يضع إكليل الزهور (2)

القنصل الروسى يضع إكليل الزهور (3)

القنصل الروسى يضع إكليل الزهور (4)

القنصل الروسى يضع إكليل الزهور (5)

القنصل الروسى يضع إكليل الزهور (6)
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